В Одесі іномарка влетіла у дерево, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У Суворовському районі Одеси сталася смертельна аварія на вулиці Жоліо Кюрі, Hyundai влетів у дерево, 49-річний водій загинув на місці ДТП. Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції, передає УНН.
"Чоловік в’їхав у дерево. Попередньо встановлено, що до трагічних наслідків призвело перевищення допустимої швидкості руху", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці встановлюють повні обставини ДТП та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося в УНН, на Миколаївщині під час ремонту дороги зіткнулися дві вантажівки, є загиблий.