На Миколаївщині під час ремонту дороги зіткнулися дві вантажівки, є загиблий

"Під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття в автомобіль дорожньої служби МАЗ в’їхала проїжджаюча повз вантажівка MAN з напівпричепом. На момент ДТП в кабіні МАЗ знаходився 1 водій, ще 2 чоловіка працювали на дорозі. В подальшому автомобіль MAN змінив траєкторію руху та з’їхав у кювет, керманич від отриманих травм загинув на місці", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники деблокували тіло загиблого. Водій автомобіля МАЗ та двоє дорожників отримали незначні травми та від госпіталізації відмовились.

Як повідомляв УНН, у Павлограді вантажівка DAF насмерть збила 71-річного пішохода.