У Павлограді фура насмерть збила 71-річного пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У Павлограді вантажівка DAF насмерть збила 71-річного пішохода. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Автомобіль DAF рухався по вул. Дніпровській у напрямку вул. Водопровідної м. Павлограда. Навпроти багатоквартирного будинку № 424, водій допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину справа наліво відносно напрямку руху автомобіля. Внаслідок ДТП пішохід 1949 року народження загинув на місці події", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ДТП сталась 26 липня близько 11:05. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі поліція шукає свідків смертельної ДТП.
Як повідомляв УНН, поліція розшукала водія автобусу, через якого в ДТП на Дніпропетровщині постраждали 15 людей.