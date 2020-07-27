В Павлограде фура насмерть сбила 71-летнего пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. В Павлограде грузовик DAF насмерть сбил 71-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
"Автомобиль DAF двигался по ул. Днепровской в направлении ул. Водопроводной г. Павлограда. Напротив многоквартирного дома № 424, водитель допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево относительно направления движения автомобиля. В результате ДТП пешеход 1949 года погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло 26 июля около 11:05. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сейчас полиция ищет свидетелей смертельного ДТП.
Как сообщал УНН, полиция разыскала водителя автобуса, из которого в ДТП на Днепропетровщине пострадали 15 человек.