Поліція розшукала водія автобусу, через якого в ДТП постраждали 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Водій автобусу, який спричинив ДТП у Петриківському районі Дніпропетровщини та втік з місця аварії, більше трьох днів переховувався у м. Кам’янське. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Поліцейські Петриківського відділення поліції встановили місце перебування 45-річного чоловіка та вручили йому повістку про необхідність прибуття 27 липня до відділення поліції для подальших слідчих дій. Наразі слідчими призначена судово-медична та автотехнічна експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру", – йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Як повідомляв УНН, 23 липня у Петриківському районі сталася ДТП, внаслідок якої 15 пасажирів мікроавтобуса "Газель Рута" були доставлені до лікарні.