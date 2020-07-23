Автобус з 20 пасажирами злетів у кювет: водій з місця аварії втік

"ДТП за участі мікроавтобуса "Газель Рута" сталася сьогодні, 23 липня, близько 15:30 поблизу села Шульгівка у Петриківському районі Дніпропетровської області. Поліцейські встановили, що автобус рухався за маршрутом "Кам’янське – СТ "Чайка". Попередньо з'ясовано, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів. Зараз 15 людей доставлені до лікарні. Водій з місця ДТП зник, його розшукують.

"Подія зареєстрована, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – додали в поліції.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП, що сталась у Петрівському районі Дніпропетровської області, загинув неповнолітній, ще один зазнав травм.



