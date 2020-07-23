На Дніпропетровщині внаслідок ДТП загинув неповнолітній, ще один зазнав травм
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Внаслідок ДТП, що сталась у Петрівському районі Дніпропетровської області, загинув неповнолітній, ще один зазнав травм. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
“23 липня о 12:22 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася за межами села Іванівка Петриківського району... По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що під час руху перекинувся трактор Т-16. Всередині перебували двоє неповнолітніх хлопців, 2004 та 2007 років народження. Фахівці ДСНС, за допомогою спецобладнання, підняли транспортний засіб та дістались до дітей. Старший хлопчик від отриманих травм помер на місці події”, — повідомили в ДСНС.
Зазначається, що молодшу дитину рятувальники допомогли транспортували до карети швидкої медичної допомоги. Наразі дитину направлено до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні.
До робіт залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.
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