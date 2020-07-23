П’яний водій спровокував потрійне ДТП у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Голосіївському районі столиці п’яний водій спровокував потрійне ДТП на пішохідному переході, одна людина шпиталізована. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.
"Ранком патрульні отримали виклик на вулицю Заболотного, де сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Попередньо, патрульні встановили, що два автомобілі зупинилися перед пішохідним переходом. Водій Volkswagen, який рухався позаду, не зупинився та здійснив зіткнення з автомобілем Skoda, а той, за інерцією, з автомобілем Opel", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інспектори виявили у водія Volkswagen явні ознаки алкогольного сп'яніння.
"Результат — 2,41 проміле, що у 12 разів перевищує дозволений рівень. Патрульні склали на водія протоколи за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння). Водія транспортного засобу Skoda шпиталізували до медичного закладу", – повідомили у поліції.
Як повідомлялося в УНН, через загрозу вибуху у Деснянському районі столиці тимчасово обмежено рух вулицею Кіото.