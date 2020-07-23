Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 88275 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106822 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111698 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141522 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113418 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135953 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103014 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102686 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104945 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102224 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве

Пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП в Киеве

Киев  •  УНН

 • 18105 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Голосеевском районе столицы пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП на пешеходном переходе, один человек госпитализирован. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.

"Утром патрульные получили вызов на улицу Заболотного, где произошло ДТП с участием трех автомобилей. Предварительно, патрульные установили, что два автомобиля остановились перед пешеходным переходом. Водитель Volkswagen, который двигался позади, не остановился и совершил столкновение с автомобилем Skoda, а тот, за инерции, с автомобилем Opel", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторы обнаружили у водителя Volkswagen явные признаки алкогольного опьянения.

"Результат - 2,41 промилле, что в 12 раз превышает допустимый уровень. Патрульные составили на водителя протоколы по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Водитель транспортного средства Skoda госпитализировали в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Как сообщалось в УНН, из-за угрозы взрыва в Деснянском районе столицы временно ограничено движение по улице Киото.

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