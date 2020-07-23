На вулиці Кіото у столиці обмежили рух через загрозу вибуху

"Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. Наразі патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян. Патрульні очікують прибуття вибухотехніків", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН, 22 липня столичні правоохоронці чотири рази перевіряли знахідки з підозрілими пакунками, але жодних вибухонебезпечних предметів у залишених валізах не виявили.