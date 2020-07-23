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19 березня, 18:42 • 48563 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 101820 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101868 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117479 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123908 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120398 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156275 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125111 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124802 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123923 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На вулиці Кіото у столиці обмежили рух через загрозу вибуху

На вулиці Кіото у столиці обмежили рух через загрозу вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У Деснянському районі столиці тимчасово обмежено рух вулицею Кіото через загрозу вибуху. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.

"Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. Наразі патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян. Патрульні очікують прибуття вибухотехніків", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося в УНН, 22 липня столичні правоохоронці чотири рази перевіряли знахідки з підозрілими пакунками, але жодних вибухонебезпечних предметів у залишених валізах не виявили.

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