На вулиці Кіото у столиці обмежили рух через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У Деснянському районі столиці тимчасово обмежено рух вулицею Кіото через загрозу вибуху. Про це повідомляє патрульна поліція Києва, передає УНН.
"Сьогодні зранку надійшов виклик на вулицю Кіото. Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. Наразі патрульні перекрили рух та займаються охороною місця події задля безпеки громадян. Патрульні очікують прибуття вибухотехніків", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН, 22 липня столичні правоохоронці чотири рази перевіряли знахідки з підозрілими пакунками, але жодних вибухонебезпечних предметів у залишених валізах не виявили.