Столичні поліцейські сьогодні перевіряли чотири знахідки з підозрілими пакунками - Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. За сьогодні правоохоронці Києва чотири рази перевіряли знахідки з підозрілими пакунками, але жодних вибухонебезпечних предметів у залишених валізах не виявлено. Про це написав у Facebook начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.
“Ми отримали та відпрацювали чотири повідомлення про знахідки з підозрілими пакунками. Упродовж сьогоднішнього дня вибухотехніки виїжджали на адреси, оглядали території, але жодних вибухонебезпечних предметів у залишених валізах не виявили”, — написав Крищенко.
За його словами, столична поліція посилила заходи безпеки у місті. Правоохоронці патрулюють вулиці міста, місця масового скупчення громадян, ринки, транспортні розв’язки, станції метро, вокзали.
“У всіх залишених без нагляду валізах жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено, але ми вдячні мешканцям міста за свідоме ставлення до безпеки, а тому закликаємо і в подальшому негайно інформувати поліцію про такі підозрілі речі. Ще раз наголошуємо, що категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, розглядати чи самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, не провокувати паніку і негайно телефонувати на 102”, — додав Крищенко.
Нагадаємо, у Харкові повідомлення про вибухівку в медичних закладах, гіпермаркетах, ТЦ, банках, готелях, будівлях залізничного та автовокзалів, яке надійшло до поліції 21 липня, виявилось хибним.