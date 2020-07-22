Столичные полицейские сегодня проверяли четыре находки с подозрительными пакетами - Крищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. За сегодня правоохранители Киева четыре раза проверяли находки с подозрительными пакетами, но никаких взрывоопасных предметов в оставленных чемоданах не обнаружено. Об этом написал в Facebook начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
"Мы получили и отработали четыре сообщения о находках с подозрительными пакетами. В течение сегодняшнего дня взрывотехники выезжали по адресам, осматривали территории, но никаких взрывоопасных предметов в оставленных чемоданах не выявили", - написал Крищенко.
По его словам, столичная полиция усилила меры безопасности в городе. Правоохранители патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, вокзалы.
"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах. Еще раз подчеркиваем, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику и немедленно звонить на 102", - добавил Крищенко.
Напомним, в Харькове сообщение о взрывчатке в медицинских учреждениях, супермаркетах, ТЦ, банках, гостиницах, зданиях железнодорожного и автовокзалов, которое поступило в полицию 21 июля, оказалось ложным.