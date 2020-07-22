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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 99718 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 113324 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114334 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 137566 просмотра

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4 марта, 10:59 • 103368 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102742 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102250 просмотра

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Столичные полицейские сегодня проверяли четыре находки с подозрительными пакетами - Крищенко

Столичные полицейские сегодня проверяли четыре находки с подозрительными пакетами - Крищенко

Киев  •  УНН

 • 12149 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. За сегодня правоохранители Киева четыре раза проверяли находки с подозрительными пакетами, но никаких взрывоопасных предметов в оставленных чемоданах не обнаружено. Об этом написал в Facebook начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.

"Мы получили и отработали четыре сообщения о находках с подозрительными пакетами. В течение сегодняшнего дня взрывотехники выезжали по адресам, осматривали территории, но никаких взрывоопасных предметов в оставленных чемоданах не выявили", - написал Крищенко.

По его словам, столичная полиция усилила меры безопасности в городе. Правоохранители патрулируют улицы города, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метро, вокзалы.

"Во всех оставленных без присмотра чемоданах никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, но мы благодарны жителям города за сознательное отношение к безопасности, а потому призываем и в дальнейшем немедленно информировать полицию о таких подозрительных вещах. Еще раз подчеркиваем, что категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику и немедленно звонить на 102", - добавил Крищенко.

Напомним, в Харькове сообщение о взрывчатке в медицинских учреждениях, супермаркетах, ТЦ, банках, гостиницах, зданиях железнодорожного и автовокзалов, которое поступило в полицию 21 июля, оказалось ложным.

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