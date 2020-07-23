На улице Киото в столице ограничили движение из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Деснянском районе столицы временно ограничено движение по улице Киото из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
"Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение. Сейчас патрульные перекрыли движение и занимаются охраной места происшествия в целях безопасности граждан. Патрульные ожидают прибытия взрывотехников", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН, 22 июля столичные правоохранители четыре раза проверяли находки с подозрительными пакетами, но никаких взрывоопасных предметов в оставленных чемоданах не обнаружили.