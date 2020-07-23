В Днепропетровской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний, еще один получил травмы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 42818 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102574 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107501 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134893 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111089 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132133 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102182 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104461 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Днепропетровской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний, еще один получил травмы

В Днепропетровской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний, еще один получил травмы

Киев  •  УНН

 • 20406 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В результате ДТП, которое произошло в Петровском районе Днепропетровской области, погиб несовершеннолетний, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

"23 июля в 12:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло за пределами села Ивановка Петриковского района ... По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что во время движения перевернулся трактор Т-16. Внутри находились двое несовершеннолетних ребят, 2004 и 2007 годов рождения. Специалисты ГСЧС, с помощью спецоборудования подняли транспортное средство и добрались до детей. Старший мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что младшего ребенка спасатели помогли транспортировать к карете скорой медицинской помощи. Сейчас ребенка направлено в Днепровскую областную детскую клиническую больницу.

К работам привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Как сообщал УНН, в Голосеевском районе столицы пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП на пешеходном переходе, один человек госпитализирован.

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