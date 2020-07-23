В Днепропетровской области в результате ДТП погиб несовершеннолетний, еще один получил травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В результате ДТП, которое произошло в Петровском районе Днепропетровской области, погиб несовершеннолетний, еще один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
"23 июля в 12:22 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло за пределами села Ивановка Петриковского района ... По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что во время движения перевернулся трактор Т-16. Внутри находились двое несовершеннолетних ребят, 2004 и 2007 годов рождения. Специалисты ГСЧС, с помощью спецоборудования подняли транспортное средство и добрались до детей. Старший мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что младшего ребенка спасатели помогли транспортировать к карете скорой медицинской помощи. Сейчас ребенка направлено в Днепровскую областную детскую клиническую больницу.
К работам привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Как сообщал УНН, в Голосеевском районе столицы пьяный водитель спровоцировал тройное ДТП на пешеходном переходе, один человек госпитализирован.