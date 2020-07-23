Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет: водитель с места аварии сбежал
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Петриковском районе Днепропетровской области микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся, в результате 15 пассажиров попали в больницу, а водитель с места ДТП скрылся. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
"ДТП с участием микроавтобуса "Газель Рута" произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области. Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту "Каменское - СТ "Чайка". Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в больницу. Водитель с места ДТП сбежал, его разыскивают.
"Происшествие зарегистрировано, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.
Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло в Петровском районе Днепропетровской области, погиб несовершеннолетний, еще один получил травмы.