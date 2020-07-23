Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет: водитель с места аварии сбежал

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97227 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104269 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130235 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109328 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129596 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101771 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102487 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104343 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102021 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет: водитель с места аварии сбежал

Автобус с 20 пассажирами слетел в кювет: водитель с места аварии сбежал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. В Петриковском районе Днепропетровской области микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся, в результате 15 пассажиров попали в больницу, а водитель с места ДТП скрылся. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.

"ДТП с участием микроавтобуса "Газель Рута" произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области. Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту "Каменское - СТ "Чайка". Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в больницу. Водитель с места ДТП сбежал, его разыскивают.

"Происшествие зарегистрировано, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

Как сообщал УНН, в результате ДТП, которое произошло в Петровском районе Днепропетровской области, погиб несовершеннолетний, еще один получил травмы.

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