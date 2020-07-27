Полиция разыскала водителя автобуса, из-за которого в ДТП пострадали 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Водитель автобуса, который попал в ДТП в Петриковском районе Днепропетровской области и скрылся с места аварии, более трех дней скрывался в г. Каменское. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
"Полицейские Петриковского отделения полиции установили местонахождение 45-летнего мужчины и вручили ему повестку о необходимости прибытия 27 июля в отделение полиции для дальнейших следственных действий. Сейчас следователями назначена судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о вручении мужчине сообщения о подозрении", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Как сообщал УНН, 23 июля в Петриковском районе произошло ДТП, в результате которого 15 пассажиров микроавтобуса "Газель Рута" были доставлены в больницу.