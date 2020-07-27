В Николаевской области во время ремонта дороги столкнулись два грузовика, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. На трассе "Николаев-Благовещенское" вблизи Новой Одессы сегодня в полдень во время ремонта дороги столкнулись два грузовика, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, передает УНН.
"Во время проведения ремонтных работ дорожного покрытия в автомобиль дорожной службы "МАЗ" въехал проезжающий мимо грузовик MAN с полуприцепом. На момент ДТП в кабине "МАЗ" находился 1 водитель, еще 2 человека работали на дороге. В дальнейшем автомобиль MAN изменил траекторию движения и съехал в кювет, водитель от полученных травм погиб на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели деблокировали тело погибшего. Водитель автомобиля "МАЗ" и двое дорожников получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.
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