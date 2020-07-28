В Одессе иномарка влетела в дерево, водитель погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Суворовском районе Одессы произошла смертельное авария на улице Жолио Кюри, Hyundai влетел в дерево, 49-летний водитель погиб на месте ДТП. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает УНН.
"Мужчина въехал в дерево. Предварительно установлено, что к трагическим последствиям привело превышение допустимой скорости движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители устанавливают полные обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Николаевской области во время ремонта дороги столкнулись два грузовика, есть погибший.