Водитель украденной машины, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В ДТП, произошедшем 29 июля возле Васильевки на трассе "Харьков - Симферополь", погиб пассажир украденной накануне легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, передает УНН.
"Водитель автомобиля "ВАЗ", житель города Запорожье 1998 года рождения, не справился с управлением, выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. В результате аварии пассажир автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм погиб на месте происшествия. По результатам медицинского обследования водитель легковушки находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
По данному факту открыты уголовные производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Водитель автомобиля задержан.
"Автомобиль, на котором злоумышленник совершил ДТП, был похищен ним утром того же дня с Хортицкого района Запорожья... В ходе опроса подозреваемого следователи установили, что он на автодороге увидел полицейскую машину и осознавая, что передвигается на угнанном автомобиле, запаниковал, вследствие чего потерял управление и совершил опрокидывание транспорта", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, возле трассы "Киев - Харьков - Довжанский" автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину-пешехода.