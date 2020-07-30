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08:58 • 7141 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114501 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119140 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117825 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104648 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102897 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Водитель украденной машины, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП

Водитель украденной машины, убегая от полиции, совершил смертельное ДТП

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. В ДТП, произошедшем 29 июля возле Васильевки на трассе "Харьков - Симферополь", погиб пассажир украденной накануне легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области, передает УНН.

"Водитель автомобиля "ВАЗ", житель города Запорожье 1998 года рождения, не справился с управлением, выехал на обочину, после чего транспортное средство перевернулось. В результате аварии пассажир автомобиля, личность которого в настоящее время устанавливается, от полученных травм погиб на месте происшествия. По результатам медицинского обследования водитель легковушки находился в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Водитель автомобиля задержан.

"Автомобиль, на котором злоумышленник совершил ДТП, был похищен ним утром того же дня с Хортицкого района Запорожья... В ходе опроса подозреваемого следователи установили, что он на автодороге увидел полицейскую машину и осознавая, что передвигается на угнанном автомобиле, запаниковал, вследствие чего потерял управление и совершил опрокидывание транспорта", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, возле трассы "Киев - Харьков - Довжанский" автомобиль скорой помощи насмерть сбил женщину-пешехода.

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