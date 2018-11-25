В сети появилось видео пролета российских Су-25 над Керченским мостом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Очевидцам удалось снять на видео пролет двух российских штурмовиков прямо над Керченским мостом, пишет УНН.
На видео видно, как два российских самолета пролетели очень низко над Керченским мостом.
Ранее сообщалось, что российские штурмовые самолеты Су-25 будут патрулировать Керченский пролив после инцидента в Черном море.
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Two Russian Air Force Su-25 flying at low altitude over the Crimean Bridge / the Kerch Strait Bridge area. pic.twitter.com/1VsjT6V6pX- Military Advisor (@miladvisor) 25 ноября 2018
Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.
В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали агрессивными. В свою очередь в пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".
Позже стало известно, что два российских боевых ударных вертолета взяли в сопровождение группу украинских военные корабли у Керченского пролива, а также то, что оккупанты посадили на мель танкер под аркой Керченского моста для предотвращения прохода через фарватер пролива гражданским судам и группе украинских военных кораблей, следующих из Одессы в Мариуполь и Бердянск.