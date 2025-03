В сети появилось видео пролета российских Су-25 над Керченским мостом

На видео видно, как два российских самолета пролетели очень низко над Керченским мостом.

Ранее сообщалось, что российские штурмовые самолеты Су-25 будут патрулировать Керченский пролив после инцидента в Черном море.

Two Russian Air Force Su-25 flying at low altitude over the Crimean Bridge / the Kerch Strait Bridge area. pic.twitter.com/1VsjT6V6pX

- Military Advisor (@miladvisor) 25 ноября 2018

Как сообщал УНН, сегодня утром пограничный корабль РФ протаранил в Черном море буксир ВМС Украины.

В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали агрессивными. В свою очередь в пограничном управлении ФСБ России в оккупированном Крыму заявляют, что три корабля Военно-морских сил Украины "незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют".

Позже стало известно, что два российских боевых ударных вертолета взяли в сопровождение группу украинских военные корабли у Керченского пролива, а также то, что оккупанты посадили на мель танкер под аркой Керченского моста для предотвращения прохода через фарватер пролива гражданским судам и группе украинских военных кораблей, следующих из Одессы в Мариуполь и Бердянск.