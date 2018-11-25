Впервые женщина стала послом Афганистана в США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Послом в США официальный Афганистан назначил Роя Рахмани, сообщает УНН со ссылкой на 1TV.
Рахмани станет первой женщиной в истории Афганистана, которая будет работать на такой должности. До нового назначения она исполняла обязанности посла в Индонези.
"Роя Рахмани является одним из талантливых дипломатов Афганистана, у которой были достижения во время своего служения в Индонезии. Она назначена новым послом Афганистана в США и вскоре начнет там свою работу", - сказал представитель президента Афганистана Харун Чакхасоори.
Рахмани назначили после того, как ее предшественник Гамдулла Могиб в августе был назначен на другую должность.
Напомним, выборы президента Афганистана отложены на три месяца. Сейчас ситуация в стране осложнена серией терактов и парламентским кризисом.