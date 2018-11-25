Вибори президента Афганістану відкладені - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вибори президента Афганістану відкладені на три місяці і пройдуть не раніше липня наступного року. Про це в неділю з посиланням на джерело повідомило телеканал 1 TV, передає УНН.
Видання, зазначає, що ще у липні афганська незалежна виборча комісія повідомляла, що вибори президента країни відбудуться 20 квітня 2019 року.
Додамо, що глава держави в Афганістані обирається на основі загального, таємного і прямого голосування строком на п'ять років і може бути переобраний на другий термін. Чинний президент країни Ашраф Гані був обраний 14 червня 2014 року, на посаду прийшов 29 вересня 2014 року.
Нагадаємо, у жовтні вибори у Народну палату (нижня палата) Національної асамблеї (парламенту) Афганістану завершилася з низькою явкою на тлі терактів і звинувачень в порушеннях.
Як повідомляв УНН, терорист-смертник підірвав вибухівку біля будівлі виборчої комісії Афганістану в Кабулі в понеділок, поранивши щонайменше шестеро людей.