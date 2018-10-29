Біля будівлі ЦВК у Афганістані підірвали бомбу, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Терорист-смертник підірвав вибухівку біля будівлі виборчої комісії Афганістану в Кабулі в понеділок, поранивши щонайменше шестеро людей. Про це з посиланням на чиновників повідомляє Reuters, передає УНН.
Щонайменше чотири посадові особи незалежної виборчої комісії і два поліцейських були поранені у результаті нападу, сказав представник міністерства внутрішніх справ у Кабулі Наджиб Даніш.
Напад стався, коли члени виборчої комісії почали підрахунок голосів після того, як минулого тижня були завершені парламентські вибори у 33 з 34 провінцій Афганістану.
"Терорист-смертник підірвав себе поряд з автомобілем співробітника незалежної виборчої комісії, який був припаркований біля поліцейського контрольно-пропускного пункту", - сказав чиновник з виборчої комісії.
Неясно, скільки людей були присутні поблизу під час вибуху.
При цьому видання Tolo Nеws з посиланням на дані поліції повідомляє про одного загиблого поліцейського і чотирьох поранених людей. Однак у виборчій комісії стверджують, що щонайменше один поліцейський і один цивільний були вбиті, а п'ять співробітників виборчої комісії були поранені.
Нагадаємо, у Афганістані загинув солдат НАТО, ще двоє постраждали.