В Афганистане погиб солдат НАТО, еще двое пострадали

"Сегодня в провинции Герат был убит служащий "Решительной поддержки", - говорится в сообщении.



Отмечается, что во время инцидента были ранены еще два члена миссии. По предварительным сообщениям, нападение на членов миссии совершил член афганских сил безопасности.



Согласно сообщениям, размещенным на сайте Минобороны Чехии в тот же день, жертвами нападения стали именно чешские воины. В министерстве отметили, что раненым солдатам была оказана первая помощь на месте, после чего их доставили воздушным транспортом в военный госпиталь на базе Баграм.



Как сообщал УНН, в августе командование чешской армии приказало своим солдатам в Афганистане найти и представить в суд террористов, организовавших убийство трех чешских военнослужащих.



Как сообщал УНН, погибшим в Афганистане военными НАТО были граждане Чехии.