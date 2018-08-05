Загиблими в Афганістані військовими НАТО були громадяни Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Троє загиблих в Афганістані військових виявилися громадянами Чехії. Про це повідомило чеське Міністерство оборони, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Терорист-смертник здійснив в неділю атаку на колону іноземних військових в афганській провінції Парван.
Офіційний представник провінції Вахіда Шахкар заявила, що напад стався приблизно о 06:00 за місцевим часом, коли колона прямувала в район Хала Заи.
В результаті вибуху постраждали семеро людей.
Відповідальність за те, що трапилося взяв на себе радикальний рух "Талібан".
Як повідомляв УНН, в Афганістані в місті Гардез терористи-смертники підірвали себе в шиїтській мечеті, в результаті чого загинули 39 осіб.