Вибух прогримів біля колони іноземних військових в Афганістані: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Терорист-смертник здійснив в неділю атаку на колону іноземних військових в афганській провінції Парван. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
Офіційний представник провінції Вахіда Шахкар заявила, що напад стався приблизно о 06:00 за місцевим часом, коли колона прямувала в район Хала Заи.
В результаті вибуху постраждали семеро людей.
Також повідомляється, що загинули троє військовослужбовців місії НАТО "рішуча підтримка". Крім того, в результаті вибуху постраждав один представник ВС США і двоє солдатів національної армії Афганістану.
Відповідальність за те, що трапилося взяв на себе радикальний рух "Талібан".
Як повідомляв УНН, в Афганістані в місті Гардез терористи-смертники підірвали себе в шиїтській мечеті, в результаті чого загинули 39 осіб.