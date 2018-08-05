Вибух прогримів біля колони іноземних військових в Афганістані: є жертви

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Терорист-смертник здійснив в неділю атаку на колону іноземних військових в афганській провінції Парван. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Офіційний представник провінції Вахіда Шахкар заявила, що напад стався приблизно о 06:00 за місцевим часом, коли колона прямувала в район Хала Заи.

В результаті вибуху постраждали семеро людей.

Також повідомляється, що загинули троє військовослужбовців місії НАТО "рішуча підтримка". Крім того, в результаті вибуху постраждав один представник ВС США і двоє солдатів національної армії Афганістану.

Відповідальність за те, що трапилося взяв на себе радикальний рух "Талібан".

Як повідомляв УНН, в Афганістані в місті Гардез терористи-смертники підірвали себе в шиїтській мечеті, в результаті чого загинули 39 осіб.

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