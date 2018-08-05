Взрыв прогремел у колонны иностранных военных в Афганистане: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Террорист-смертник совершил в воскресенье атаку на колонну иностранных военных в афганской провинции Парван. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
Официальный представитель провинции Вахида Шахкар заявила, что нападение произошло примерно в 06:00 по местному времени, когда колонна направлялась в район Хала Заи.
В результате взрыва пострадали семь человек.
Также сообщается, что погибли трое военнослужащих миссии НАТО "решительная поддержка". Кроме того, в результате взрыва пострадал один представитель ВС США и двое солдат национальной армии Афганистана.
Ответственность за случившееся взяло на себя радикальное движение "Талибан".
Как сообщал УНН, в Афганистане в городе Гардез террористы-смертники подорвали себя в шиитской мечети, в результате чего погибли 39 человек.