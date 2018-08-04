Теракт в Афганистане: число жертв возросло до 39

Начальник полиции округа Пактий Мохаммад Мандозай сообщил в мечети на молитву собралось более 100 человек. Погибли 39 человек, еще по меньшей мере 80 человек ранены. Среди раненых насчитывают 20 детей.

Отмечено, что пока никто не взял на себя ответственность за нападение, однако ранее группировка "Исламское государство" брала на себя ответственность за нападения на шиитские мечети в Афганистане.

Напомним, в каменоломне в южном индийском штате Андхра-Прадеш произошел взрыв, в результате чего 11 человек погибли, еще 4 получили ранения. Инцидент произошел в пятницу вечером внутри карьера по добыче гранита в деревне Алуру-Мандал округа Курнул, примерно в 412 км к юго-западу от Амараватхи. По словам очевидцев, звуки взрыва слышали в соседних деревнях. В некоторых жилых домах появились трещины.