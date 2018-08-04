Теракт в Афганістані: кількість жертв зросла до 39

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В Афганістані в місті Гардез терористи-смертники підірвали себе в шиїтській мечеті, в результаті чого загинули 39 осіб. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Начальник поліції округу Пактій Мохаммад Мандозай повідомив в мечеті на молитву зібралося понад 100 осіб. Загинули 39 осіб, ще щонайменше 80 людей поранено. Серед поранених налічують 20 дітей.

Відзначено, що поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, однак раніше угруповання "Ісламська держава" брала на себе відповідальність за напади на шиїтські мечеті в Афганістані.

Нагадаємо, в каменоломні в південному індійському штаті Андхра-Прадеш стався вибух, в результаті чого 11 людей загинули, ще 4 отримали поранення. Інцидент стався в п'ятницю ввечері всередині кар'єру з видобутку граніту в селі Алур-Мандал округу Курнул, приблизно за 412 км на північний захід від Амараватхі. За словами очевидців, звуки вибуху чули в сусідніх селах. У деяких житлових будинках з'явилися тріщини.

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