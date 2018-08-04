В карьере в Индии произошел взрыв, погибли 11 человек

"Накануне внутри этого карьера произошел взрыв, в результате которого 11 рабочих погибли, и четверо были ранены и находятся в критическом состоянии. Это произошло из-за детонации нитроглицериновых шашек, используемых для подрывных работ", - сообщил чиновник местной администрации.

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Инцидент произошел в пятницу вечером внутри карьера по добыче гранита в деревне Алуру-Мандал округа Курнул, примерно в 412 км к юго-западу от Амараватхи. По словам очевидцев, звуки взрыва слышали в соседних деревнях. В некоторых жилых домах появились трещины.