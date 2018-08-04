У кар'єрі в Індії стався вибух, загинули 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. В каменоломні в південному індійському штаті Андхра-Прадеш стався вибух, в результаті чого 11 осіб загинули, ще 4 отримали поранення. Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
"Напередодні всередині цього кар'єра стався вибух, в результаті якого 11 робітників загинули, і четверо були поранені і перебувають у критичному стані. Це сталося через детонацію нітрогліцеринових шашок, які використовували для підривних робіт", - повідомив чиновник місцевої адміністрації.
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Інцидент стався в п'ятницю ввечері всередині кар'єру з видобутку граніту в селі Алур-Мандал округу Курнул, приблизно за 412 км на північний захід від Амараватхі. За словами очевидців, звуки вибуху чули в сусідніх селах. У деяких житлових будинках з'явилися тріщини.