Из-за взрыва на тепловой электростанции в Индии погибли 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Индии приказали провести расследование и в течении семи дней определить, что стало причиной взрыва на тепловой электростанции, в результате чего погибли 26 человек, а ранено около 100 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что это одна из худших промышленных аварий в Индии за последние годы.
Отмечается, что предварительно причиной взрыва считается наличие заглушек в трубе дымохода.
"Начато судебное расследование. Эта техническая группа из двух членов представит результаты в течение семи дней", - сообщает издание.
Отмечается, что эта электростанция является крупнейшим производителем электроэнергии в стране, и на его объектах редко встречаются аварии.
Напомним, от взрыва котла на тепловой электростанции в индийском штате Уттар-Прадеш погибло 20 человек, а десятки получили травмы.