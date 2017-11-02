Из-за взрыва на тепловой электростанции в Индии погибли 26 человек

Сообщается, что это одна из худших промышленных аварий в Индии за последние годы.

Отмечается, что предварительно причиной взрыва считается наличие заглушек в трубе дымохода.

"Начато судебное расследование. Эта техническая группа из двух членов представит результаты в течение семи дней", - сообщает издание.

Отмечается, что эта электростанция является крупнейшим производителем электроэнергии в стране, и на его объектах редко встречаются аварии.

Напомним, от взрыва котла на тепловой электростанции в индийском штате Уттар-Прадеш погибло 20 человек, а десятки получили травмы.