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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 37064 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 96723 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 102410 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 102137 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Из-за взрыва на тепловой электростанции в Индии погибли 26 человек

Из-за взрыва на тепловой электростанции в Индии погибли 26 человек

Киев  •  УНН

 • 8401 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Индии приказали провести расследование и в течении семи дней определить, что стало причиной взрыва на тепловой электростанции, в результате чего погибли 26 человек, а ранено около 100 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что это одна из худших промышленных аварий в Индии за последние годы.

Отмечается, что предварительно причиной взрыва считается наличие заглушек в трубе дымохода.

"Начато судебное расследование. Эта техническая группа из двух членов представит результаты в течение семи дней", - сообщает издание.

Отмечается, что эта электростанция является крупнейшим производителем электроэнергии в стране, и на его объектах редко встречаются аварии.

Напомним, от взрыва котла на тепловой электростанции в индийском штате Уттар-Прадеш погибло 20 человек, а десятки получили травмы.

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