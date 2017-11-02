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Через вибух на тепловій електростанції в Індії загинули 26 людей

Через вибух на тепловій електростанції в Індії загинули 26 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Індії наказали провести розслідування і через сім днів визначити, що стало причиною вибуху на тепловій електростанції, в результаті чого загинули 26 осіб, а поранено близько 100 осіб, передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що це одна з найгірших промислових аварій в Індії за останні роки.

Відзначається, що попередньо причиною вибуху вважається наявність заглушок в трубі димоходу.

"Розпочато судове розслідування. Ця технічна група з двох членів представить результати протягом семи днів", - повідомляє видання.

Відзначається, що ця електростанція є найбільшим виробником електроенергії в країні, і на її об'єктах рідко зустрічаються аварії.

Нагадаємо, від вибуху котла на тепловій електростанції в індійському штаті Уттар-Прадеш загинуло 20 осіб, а десятки отримали травми.

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