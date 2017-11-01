В Индии произошел взрыв на тепловой электростанции, 20 человек погибли

Сообщается, что после взрыва разразился огромный пожар, что затруднило спасение.

Отмечается, что число погибших и раненых может возрасти.

"20 человек погибло, а десятки получили сильные ожоги", - сообщает издание.

Напомним, в результате взрыва, который вызвал террорист-смертник в дипломатическом районе столицы Афганистана Кабуле, погибли по крайней мере 8 человек и более 20 человек были ранены.