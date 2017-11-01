В Индии произошел взрыв на тепловой электростанции, 20 человек погибли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 2914 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 65096 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 133245 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108642 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111074 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108966 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101568 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106122 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102851 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147854 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Индии произошел взрыв на тепловой электростанции, 20 человек погибли

В Индии произошел взрыв на тепловой электростанции, 20 человек погибли

Киев  •  УНН

 • 25537 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. От взрыва котла на тепловой электростанции в индийском штате Уттар-Прадеш погибло 20 человек,  а десятки получили травмы, передает УНН со ссылкой на NDTV.

Сообщается, что после взрыва разразился огромный пожар, что затруднило спасение.

Отмечается, что число погибших и раненых может возрасти.

"20 человек погибло, а десятки получили сильные ожоги", - сообщает издание.

Напомним, в результате взрыва, который вызвал террорист-смертник в дипломатическом районе столицы Афганистана Кабуле, погибли по крайней мере 8 человек и более 20 человек были ранены.

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