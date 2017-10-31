В результате взрыва в дипквартали Кабула погибли около 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате взрыва, который произвел террорист-смертник в дипломатическом районе столицы Афганистана Кабуле, погибли по крайней мере 8 человек и более 20 человек были ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Вазир Акбар-Хане, сильно укрепленном районе города, в котором расположены многочисленные посольства иностранных государств и правительственные здания.
Как сообщает издание, по крайней мере 8 человек погибли в результате инцидента. Все жертвы были мирные афганцы.
Медики сообщили о трех погибших и 15 раненых которых были доставлены в городскую больницу. В то же время источники издания из правоохранительных органов сообщили, что по крайней мере 7 человек погибли и 21 получили ранения в результате взрыва.
"Место нападения было покрыто дымом и пылью, но я видел семь или восемь машин, загруженных мертвыми и ранеными, которые уехали из района", - сказал Али Назаре, менеджер турфирмы, которая находилась по соседству от места событий.