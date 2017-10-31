В результате взрыва в дипквартали Кабула погибли около 8 человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38592 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101790 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155355 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115991 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116243 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112401 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104170 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107037 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103540 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153309 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В результате взрыва в дипквартали Кабула погибли около 8 человек

В результате взрыва в дипквартали Кабула погибли около 8 человек

Киев  •  УНН

 • 9590 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В результате взрыва, который произвел террорист-смертник в дипломатическом районе столицы Афганистана Кабуле, погибли по крайней мере 8 человек и более 20 человек были ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение в Вазир Акбар-Хане, сильно укрепленном районе города, в котором расположены многочисленные посольства иностранных государств и правительственные здания.

Как сообщает издание, по крайней мере 8 человек погибли в результате инцидента. Все жертвы были мирные афганцы.

Медики сообщили о трех погибших и 15 раненых которых были доставлены в городскую больницу. В то же время источники издания из правоохранительных органов сообщили, что по крайней мере 7 человек погибли и 21 получили ранения в результате взрыва.

"Место нападения было покрыто дымом и пылью, но я видел семь или восемь машин, загруженных мертвыми и ранеными, которые уехали из района", - сказал Али Назаре, менеджер турфирмы, которая находилась по соседству от места событий.

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