Внаслідок вибуху в дипкварталі Кабулу загинуло близько 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В результаті вибуху, який спричинив терорист-смертник у дипломатичному районі столиці Афганістану Кабулі, загинуло принаймні 8 людей та понад 20 людей було поранено. Відповідальність за вибух взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська Держава", передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад у Вазір Акбар-Хані, сильно укріпленому районі міста, в якому розташовані численні посольства іноземних держав та урядові будівлі.
Як повідомляє видання, принаймні 8 людей загинуло в результаті інциденту. Всі жертви були афганськими цивільними громадянами.
Медики повідомили про трьох загиблих та 15 поранених яких було доправлено до міської лікарні. У той же час джерела видання з правоохоронних органів повідомили, що принаймні 7 людей загинуло та 21 отримали поранення у результаті вибуху.
"Місце нападу було покрито димом та пилом, але я бачив сім чи вісім машин, завантажених мертвими та пораненими, які виїхали з району", - сказав Алі Назарі, менеджер тур фірми, що знаходилась по сусідству від місця подій.