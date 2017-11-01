В Індії стався вибух на тепловій електростанції, 20 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Від вибуху котла на тепловій електростанції в індійському штаті Уттар-Прадеш загинуло 20 осіб, а десятки отримали травми, передає УНН з посиланням на NDTV.
Повідомляється, що після вибуху сталася величезна пожежа, що ускладнила порятунок.
Відзначається, що число загиблих і поранених може зрости.
"20 осіб загинуло, а десятки отримали сильні опіки", - повідомляє видання.
Нагадаємо, в результаті вибуху, який викликав терорист-смертник в дипломатичному районі столиці Афганістану Кабулі, загинули принаймні 8 чоловік і більше 20 чоловік були поранені.