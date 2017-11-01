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В Індії стався вибух на тепловій електростанції, 20 людей загинули

В Індії стався вибух на тепловій електростанції, 20 людей загинули

Київ • УНН

 • 25546 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Від вибуху котла на тепловій електростанції в індійському штаті Уттар-Прадеш загинуло 20 осіб, а десятки отримали травми, передає УНН з посиланням на NDTV.

Повідомляється, що після вибуху сталася величезна пожежа, що ускладнила порятунок.

Відзначається, що число загиблих і поранених може зрости.

"20 осіб загинуло, а десятки отримали сильні опіки", - повідомляє видання.

Нагадаємо, в результаті вибуху, який викликав терорист-смертник в дипломатичному районі столиці Афганістану Кабулі, загинули принаймні 8 чоловік і більше 20 чоловік були поранені.

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