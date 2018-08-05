Погибшими в Афганистане военными НАТО были граждане Чехии

Террорист-смертник совершил в воскресенье атаку на колонну иностранных военных в афганской провинции Парван.



Официальный представитель провинции Вахида Шахкар заявила, что нападение произошло примерно в 06:00 по местному времени, когда колонна направлялась в район Хала Заи.

В результате взрыва пострадали семь человек.

Ответственность за случившееся взяло на себя радикальное движение "Талибан".



Как сообщал УНН, в Афганистане в городе Гардез террористы-смертники взорвали себя в шиитской мечети, в результате чего погибли 39 человек.



