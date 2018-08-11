В армії Чехії наказали знайти винних у смерті солдатів в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Командування чеської армії наказало своїм солдатам в Афганістані знайти і представити до суду терористів, які організували вбивство трьох чеських військовослужбовців. Про це розповів начальник штабу Алеш Опата в ефірі Чеського телебачення, передає УНН.
“Це не відплата, це справедливість. Це один зі стандартних заходів, які ми завжди застосовуємо”, — сказав Опата.
Він заявив, що армія хоче знати, хто організував теракт і завербував смертника, щоб ніхто в Афганістані не вбивав чеських солдатів безкарно. Опата зазначив, що на аналіз розвідданих буде потрібно близько місяця точної і копіткої роботи.
Терорист-смертник напав на військових в неділю, 5 серпня. Крім трьох загиблих чеських солдатів, два афганця і один американець отримали серйозні поранення. американець перебуває у військовому польовому госпіталі в Німеччині і його життю нічого не загрожує. Одного з афганців відправили на домашнє лікування після операції на нозі, а іншого тримають в штучній комі. Однак останній вже не знаходиться в критичному стані.
Терорист-смертник атакував конвой іноземних військових в провінції Парван в центрі Афганістану. Reuters зазначало, що в результаті жертвами стали три солдати НАТО.
Як повідомляв УНН, загиблими в Афганістані військовими НАТО були громадяни Чехії.