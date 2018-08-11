В армии Чехии приказали найти виновных в смерти солдат в Афганистане

“Это не возмездие, это справедливость. Это одна из стандартных мер, которые мы всегда принимаем”, — сказал Опата.

Он заявил, что армия хочет знать, кто организовал теракт и завербовал смертника, чтобы никто в Афганистане не убивал чешских солдат безнаказанно. Опата отметил, что на анализ разведданных потребуется около месяца точной и кропотливой работы.

Террорист-смертник напал на военных в воскресенье, 5 августа. Помимо трех погибших чешских солдат, два афганца и один американец получили серьезные ранения. американец находится в военном полевом госпитале в Германии и его жизни ничего не угрожает. Одного из афганцев отправили на домашнее лечение после операции на ноге, а другого держат в искусственной коме. Однако последний уже не находится в критическом состоянии.

Террорист-смертник атаковал конвой иностранных военных в провинции Парван в центре Афганистана. Reuters отмечало, что в результате жертвами стали три солдата НАТО.

Как сообщал УНН, погибшим в Афганистане военными НАТО были граждане Чехии.