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В армии Чехии приказали найти виновных в смерти солдат в Афганистане

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Командование чешской армии приказало своим солдатам в Афганистане найти и представить в суд террористов, организовавших убийство трех чешских военнослужащих. Об этом рассказал начальник штаба Алеш Опата в эфире Чешского телевидения, передает УНН.

В армии Чехии приказали найти виновных в смерти солдат в Афганистане

“Это не возмездие, это справедливость. Это одна из стандартных мер, которые мы всегда принимаем”, — сказал Опата.

Он заявил, что армия хочет знать, кто организовал теракт и завербовал смертника, чтобы никто в Афганистане не убивал чешских солдат безнаказанно. Опата отметил, что на анализ разведданных потребуется около месяца точной и кропотливой работы.

Террорист-смертник напал на военных в воскресенье, 5 августа. Помимо трех погибших чешских солдат, два афганца и один американец получили серьезные ранения. американец находится в военном полевом госпитале в Германии и его жизни ничего не угрожает. Одного из афганцев отправили на домашнее лечение после операции на ноге, а другого держат в искусственной коме. Однако последний уже не находится в критическом состоянии.

Террорист-смертник атаковал конвой иностранных военных в провинции Парван в центре Афганистана. Reuters отмечало, что в результате жертвами стали три солдата НАТО.

Как сообщал УНН, погибшим в Афганистане военными НАТО были граждане Чехии.

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