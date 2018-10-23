В Афганістані загинув солдат НАТО, ще двоє постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Один військовослужбовець небойової місії НАТО "Рішуча підтримка" загинув та ще двоє отримали поранення в Афганській провінції Герт. Про це йдеться в повідомленні на сайті місії від 22 жовтня, передає УНН.
"Сьогодні у провінції Герат був убитий службовець "Рішучої підтримки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час інциденту були поранені ще два члени місії. За попередніми повідомленнями, напад на членів місії здійснив член афганських сил безпеки.
Згідно з повідомленнями, розміщеними на сайті Міноборони Чехії в той же день, жертвами нападу стали саме чеські воїни. У міністерстві зазначили, що пораненим солдатам було надано першу допомогу на місці, після чого їх доправили повітряним транспортом у військовий госпіталь на базі Баграм.
Як повідомляв УНН, у серпні командування чеської армії наказало своїм солдатам в Афганістані знайти і представити до суду терористів, які організували вбивство трьох чеських військовослужбовців.
Як повідомляв УНН, загиблими в Афганістані військовими НАТО були громадяни Чехії.