В Афганістані загинув солдат НАТО, ще двоє постраждали

"Сьогодні у провінції Герат був убитий службовець "Рішучої підтримки", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що під час інциденту були поранені ще два члени місії. За попередніми повідомленнями, напад на членів місії здійснив член афганських сил безпеки.



Згідно з повідомленнями, розміщеними на сайті Міноборони Чехії в той же день, жертвами нападу стали саме чеські воїни. У міністерстві зазначили, що пораненим солдатам було надано першу допомогу на місці, після чого їх доправили повітряним транспортом у військовий госпіталь на базі Баграм.



Як повідомляв УНН, у серпні командування чеської армії наказало своїм солдатам в Афганістані знайти і представити до суду терористів, які організували вбивство трьох чеських військовослужбовців.



Як повідомляв УНН, загиблими в Афганістані військовими НАТО були громадяни Чехії.