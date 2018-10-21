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В Афганистане завершились парламентские выборы

В Афганистане завершились парламентские выборы

Киев  •  УНН

 • 9597 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Выборы в Народную палату (нижняя палата) Национальной ассамблеи (парламент) Афганистана завершилась с низкой явкой на фоне терактов и обвинений в нарушениях, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

Большинство избирательных участков закрылись в 00:00 по местному времени (21:30 по киевскому), в воскресенье порядка 400 из них откроются вновь для тех, кому не удалось проголосовать в субботу. Предварительные данные, как ожидается, будут известны не раньше ноября.

По сведениям Независимой избирательной комиссии (НИК), своим конституционным правом воспользовались за день голосования свыше 3 млн или около трети из 8,8 млн внесенных в списки граждан. Наибольшую явку показали жители столичного региона, активно на участки шли афганские женщины. В провинциях Газни и Кандагар по соображениям безопасности голосование было отложено. Безопасность на более 5 тысяч участков в 32 провинциях обеспечивало 70 тыс. сотрудников силовых структур страны.

Как заявил глава афганского МВД Ваис Ахмед Бармак, с момента открытия участков в 07:00 по местному времени (4:30 мск) в результате взрывов погибли 28 человек, свыше 100 получили ранения. В общей сложности по стране за день зафиксировано порядка 200 инцидентов, включая теракты и взрывы самодельных бомб. Основная информация о нападениях в ходе выборов поступала из западных СМИ, афганская пресса и ТВ о взрывах не сообщала. Ответственность за вылазки до сих пор не взяла ни одна из действующих в Афганистане группировок, в том числе бойкотирующее выборы радикальное движение “Талибан”.

В свою очередь правозащитники обвинили власти в многочисленных нарушениях в ходе избирательного процесса. Как заявили в НИК, на выборы были аккредитованы 234 тыс. представителей афганских НПО и сотрудников международных организаций. Как заявили в Независимой комиссии по рассмотрению жалоб, активистов не пускали на участки, в их адрес поступали угрозы.

В этом году Кабул отказался от традиционного способа учета избирателей в пользу биометрической системы. Предварительно зарегистрированные избиратели получили специальные маркеры на свои удостоверения, с помощью которых считывалась информация в день выборов. Для этого правительство закупило 24 тыс. устройств. По данным очевидцев, использование нового оборудования привело к замедлению работы участков и многочасовым очередям.

Как ранее информировал УНН, в субботу смертник с самодельной взрывчаткой подорвал себя перед избирательным участком, которая была расположена в одной из школ в северной части столицы Афганистана Кабула.

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