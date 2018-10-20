Вибори в Афганістані: смертник підірвав себе перед виборчою дільницею у школі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У суботу смертник з саморобною вибухівкою підірвав себе перед виборчою дільницею, що була розташована у одній зі шкіл в північній частині столиці Афганістану Кабула, є загиблі, передає УНН з посиланням на AP.
За словами лікаря, який допомагав пораненим, загинули щонайменше троє людей та ще шість отримали поранення.
Зазначається, що раніше як місцева ячейка "Ісламської держави", так і "Талібан", погрожували насильством під час виборів, попереджаючи людей, щоб ті трималися подалі від виборчих дільниць.
Замість цього на більшості виборчих дільниць збирались довгі черги з людей, щоб взяти участь у голосуванні в парламентських виборах в Афганістані, пише видання.
Як повідомляв УНН, раніше у суботу на кількох виборчих дільницях пролунали вибухи.