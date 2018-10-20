Вибори в Афганістані: смертник підірвав себе перед виборчою дільницею у школі

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У суботу смертник з саморобною вибухівкою підірвав себе перед виборчою дільницею, що була розташована у одній зі шкіл в північній частині столиці Афганістану Кабула, є загиблі, передає УНН з посиланням на AP.