Вибори в Афганістані: на кількох виборчих дільницях пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Начальник місцевої поліції повідомив, що двоє правоохоронців були поранені, коли вони намагалися знешкодити саморобний вибуховий пристрій, знайдений біля виборчої дільниці у північно-західній частині афганської столиці Кабула, передає УНН з посиланням на AP.
У поліції також повідомили, що два цивільних громадянина отримали поранення внаслідок вибуху, який стався, коли виборці вирушили на виборчу дільницю в суботу для участі у парламентських виборах а Афганістані.
Крім того повідомляється, що у день виборів бойовики "Талібану" вбили чотирьох місцевих поліцейських у провінції Гур, які прямували до виборчого центру у місті Фірузкух, через декілька годин після того, як почалося голосування.
Як повідомляв УНН, близько 9 мільйонів афганців зареєструвалися для участі в парламентських виборах в Афганістані на тлі великих побоювань з приводу загрози нападів.
Нагадаємо, у провінції Тахар на північному сході Афганістану стався вибух на передвиборчому мітингу. Щонайменше 22 людини загинули та ще 36 дістали поранення.