Теракт в Афганістані: щонайменше 22 загиблих, десятки поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У провінції Тахар на північному сході Афганістану стався вибух на передвиборчому мітингу. Щонайменше 22 людини загинули та ще 36 дістали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та місцевий телеканал TOLOnews.
Теракт був скоєний під час мітингу, на який зібралися люди аби послухати виступ кандидатки у парламент країни. Парламентські вибори в Афганістані заплановані на 20 жовтня.
Вибухівка була закладена у мотоцикл неподалік масового скупчення людей. Поліція підозрює, що напад був спрямований саме на кандидатку до парламенту Назіфу Юсуфу Бек.
Серед жертв та поранених — охоронці, чиновники та місцеві мешканці. Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.