Теракт в Афганістані: щонайменше 22 загиблих, десятки поранених

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У провінції Тахар на північному сході Афганістану стався вибух на передвиборчому мітингу. Щонайменше 22 людини загинули та ще 36 дістали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters та місцевий телеканал TOLOnews.