Теракт в Афганистане: не менее 22 погибших, десятки раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В провинции Тахар на северо-востоке Афганистана произошел взрыв на предвыборном митинге. По меньшей мере 22 человека погибли и еще 36 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и местный телеканал TOLOnews.
Теракт был совершен во время митинга, на который собрались люди, чтобы послушать выступление кандидата в парламент страны. Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября.
Взрывчатка была заложена в мотоцикл недалеко массового скопления людей. Полиция подозревает, что нападение было направлено именно на кандидатку в парламент Назифу Юсуфу Бек.
Среди жертв и раненых — охранники, чиновники и местные жители. Сейчас ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.