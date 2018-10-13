Теракт в Афганистане: не менее 22 погибших, десятки раненых

Теракт был совершен во время митинга, на который собрались люди, чтобы послушать выступление кандидата в парламент страны. Парламентские выборы в Афганистане запланированы на 20 октября.

Взрывчатка была заложена в мотоцикл недалеко массового скопления людей. Полиция подозревает, что нападение было направлено именно на кандидатку в парламент Назифу Юсуфу Бек.

Среди жертв и раненых — охранники, чиновники и местные жители. Сейчас ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.