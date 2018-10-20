Вибори в Афганістані: люди йдуть голосувати попри загрози безпеці

"Виборчі дільниці відкрилися у суботу для парламентських виборів, які в Афганістані довго відкладали, на тлі загроз безпеки з боку угруповання "Талібан", які пообіцяли втрутитися у "фальшиве" голосування", - пише видання.

Дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриваються о 16:00. Близько 9 мільйонів афганців зареєструвалися для участі в голосуванні, яке було заплановано ще на 2015 рік. У 33 провінціях країни, які беруть участь у виборах, налічується 21 тисяча виборчих дільниць.

Голосування - трете з часу падіння правління талібів у 2001 році - було відкладено через побоювання з приводу безпеки і реформи процесу реєстрації виборців. Безпека була головною проблемою напередодні дня голосування. З кінця вересня, коли кампанія почалася офіційно, щонайменше 10 кандидатів вбили і двох викрали.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що відправило понад 70 тисяч співробітників сил безпеки для забезпечення безпеки виборців по всій країні.

Виборча комісія заявила, що одна чверть виборчих дільниць у країні не буде відкрита через проблеми з безпекою.

Вибори відкладуть на тиждень у південній провінції Кандагар після вбивства в четвер начальника поліції провінції генерала Абдула Разіка у результаті нападу, здійсненого талібами. Голосування теж не відбудеться у Газні через нестабільну ситуацію в області безпеки - таліби контролюють значну частину провінції.

"Талібан" поклявся зірвати те, що він називає "фіктивними виборами".

"Люди, які намагаються допомогти в успішному проведенні цього процесу, забезпечуючи безпеку, повинні стати ціллю, і каменя на камені не слід залишати для запобігання і провалу (виборів)", - заявив минулого тижня представник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

За даними виборчої комісії, за місця у 250-місцевому парламенті поборються 2565 кандидатів, з яких 417 - жінки.

Нагадаємо, в Афганістані стався вибух у будівлі виборчкому, є загиблі.