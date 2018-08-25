В Афганістані стався вибух у будівлі виборчкому, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Афганістані, в місті Джалалабад, терорист-смертник підірвав бомбу біля будівлі виборчкому, в результаті чого загинули 3 людини. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
У момент вибуху, біля будівлі виборчкому знаходилися десятки мітингувальників на підтримку парламентського кандидата, якого дискваліфікували через його незаконні зв'язки з незаконними збройними формуваннями.
Також в результаті вибуху вісім осіб отримали поранення. Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.
Представник губернатора провінції, Атталла Хогьяні, сказав, що вибух стався, коли протестувальники намагалися забарикадувати офіс виборчої комісії.
"Ми просили протестувальників припинити демонстрації, тому що вони можуть бути атаковані бойовиками, але вони відкинули наше повідомлення про небезпеку", - сказав він.
Нагадаємо, щонайменше одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали в четвер в результаті вибуху в штаті Західна Бенгалія на сході Індії.