В Афганистане произошел взрыв у здания избиркома, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Афганистане, в городе Джалалабад, террорист-смертник взорвал бомбу у здания избиркома, в результате чего погибли 3 человека. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
В момент взрыва, возле здания избиркома находились десятки протестующих в поддержку парламентского кандидата, которого дисквалифицировали из-за его незаконных связей с незаконными вооруженными формированиями.
Также в результате взрыва восемь человек получили ранения. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.
Представитель губернатора провинции, Атталлах Хогьяни, сказал, что взрыв произошел, когда протестующие пытались забаррикадировать офис избирательной комиссии.
“Мы просили протестующих прекратить демонстрации, потому что они могут быть атакованы боевиками, но они отвергли наше сообщение о безопасности”, — сказал он.
Напомним, по меньшей мере один человек погиб, еще пятеро пострадали в четверг в результате взрыва в штате Западная Бенгалия на востоке Индии.