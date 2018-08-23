В офисе правящей партии в Индии произошел взрыв: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро пострадали в четверг в результате взрыва в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Об этом сообщила местная полиция, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел в офисе правящей в данном штате партии "Тринамул Конгресс", расположенном в Макрампуре округа Западный Миднампур штата Западная Бенгалия.
"Результаты предварительного расследования показывают, что в офисе партии взорвалась самодельная бомба. В результате один человек погиб на месте, пострадавшие были доставлены в местную больницу и, как говорят, находятся в критическом состоянии", - заявили в полиции, добавив, что идет расследование инцидента.
"Тринамул Конгресс" во главе с главным министром штата Западная Бенгалия Маматой Банерджи является правящей партией региона. Она пока не прокомментировала данный инцидент.
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